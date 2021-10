Fatti di Firenze – In arrivo una multa, difficile che si chiuda la Fiesole

Dopo i fatti di domenica sera a Firenze, si attendono per oggi le decisioni del Giudice Sportivo. Come si legge sulle pagine de La Repubblica, molto probabilmente ci sarà una multa per la Fiorentina, ma si valuterà anche l’ipotesi di chiudere il settore dello stadio interessato, ovvero la Curva Fiesole (anche se resta uno scenario remoto). La Fiorentina condanna e ribadisce che «il presidente Commisso e tutta ACF Fiorentina lottano e si impegnano da tempo sul fronte della lotta al razzismo e ad ogni forma di discriminazione». La società ha voluto tuttavia sottolineare che in occasione della sfida contro l’Atalanta erano stati rivolti a Vlahovic reiterati insulti di stampo razziale ma nessuno in quel caso si era mosso per punire i colpevoli.