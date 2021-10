Equilibrio e compattezza: qualità costante del Napoli

Un’altra caratteristica del Napoli di Spalletti è rappresentata dall’equilibrio che la squadra riesce a mantenere anche quando è in svantaggio: contro la Fiorentina è arrivata la seconda vittoria in rimonta in campionato per 2-1 dopo quella sulla Juve, in Europa League gli azzurri sono riusciti a risalire dal doppio svantaggio al 2-2 contro il Leicester. Una qualità che consente al Napoli di non sbilanciarsi eccessivamente anche quando deve rimettere in piedi le partite e di mantenere compattezza. Fonte: Il Mattino.