Chiellini, capitano Italia: “Koulibaly? Mi sono vergognato da toscano”

Giorgio Chiellini, capitano della nazionale italiana, è intervenuto in conferenza stampa in vista della semifinale di Nations League contro la Spagna, ecco le sue parole: “Il ricordo della partita contro di loro all’Europeo è impresso ancora nella nostra mente e nel nostro cuore, bisognerà restare lucidi fin dalla fase iniziare del match. Abbiamo grande rispetto per la Spagna, dobbiamo gestire meglio le varie fasi della partita. Io fino a 40 anni come Ibra? Sono felice per tutto quello che sto raccogliendo, ma lasciamo stare Zlatan. Questa ‘vecchiaia’ calcistica me la sto godendo appieno, poi vedremo dove sarò in grado di arrivare. Episodi di razzismo contro Koulibaly? Mi sono vergognato, sia come italiano che come toscano, anche perché l’Italia per me non è un paese razzista. È un qualcosa di inaccettabile, servono leggi e regole che vengano applicate”.