Capienza stadi – Si va verso il 75%, la Lega chiede il 100% entro l’anno

Giovedì il Consiglio dei Ministri dovrebbe dare il via libera all’aumento di capienza degli stadi all’aperto fino al 75% a partire dal weekend del 16-17 ottobre. Un primo passo avanti che però non basta a Dal Pino e alla Lega calcio che chiede a gran voce che possa essere aumentata fino al 100% entro poche settimane. Il sottosegretario Costa ha parlato di apertura “entro fine anno” ma i più ottimisti pensano che i numeri si possano rivedere al rialzo già da inizio novembre. Una delle ipotesi sarebbe quella di aprire al 100% in vista di una data ben precisa e a forte impatto simbolico, in questo senso il derby tra Milan e Inter previsto per il 7 di novembre potrebbe essere l’idea più intrigante. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

da TMW