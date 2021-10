Calemme: “Previsioni su Italia-Spagna? Non ho capito le convocazioni di Enrique”

Mirko Calemme, giornalista di AS e Serieanews, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Punto Nuovo, a Punto Nuovo Sport Show. “Previsioni su Italia-Spagna di Nations League? Mi aspetto una grande partita, anche se non ho capito le convocazioni di Luis Enrique. Le assenze di Fabián Ruiz, Luis Alberto e Brahim Díaz sono incomprensibili. Mi viene il sospetto che non gli piaccia convocare i calciatori militanti nel campionato italiano. La Spagna, comunque, resta sempre molto temibile. Sarà interessante il confronto tra due nazionali che giocheranno senza una vera prima punta. Nell’Italia c’è un problema attaccante, perché, togliendo la goleada contro la modesta Lituania, gli azzurri hanno segnato tre gol nelle ultime quattro partite. La speranza per il futuro è Lorenzo Lucca, che sta segnando tantissimo nel Pisa capolista di Serie B. Non mi meraviglierei se dovesse essere lui la prima punta dell’Italia al Mondiale del 2022”.