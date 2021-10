Calcagno, presidente AIC: “Napoli primo? Una delle migliori”

Su Radio Marte, è intervenuto Umberto Calcagno, presidente AIC e vicepresidente FIGC, ecco le sue parole: “Maksimovic portato in tribunale dal Napoli? Sono questioni molto molto vecchie che sono rimaste ancora oggi in ballo. Collegi arbitrali e tribunali decideranno in merito. Certo, avremmo preferito che fosse emerso buonsenso, penso che sia una sconfitta per tutti. Napoli primo? Le cose non si costruiscono dalla mattina alla sera, ho visto molte delle partite del Napoli e si vede che oltre ad avere molte idee c’è anche tanta freschezza, forza fisica. Ora è indubbiamente una delle squadre migliori del campionato. Difficoltà economiche dei club? Abbiamo introdotto norme che non permettevano ai club di spendere più di quanto non avessero speso nell’anno precedente per i calciatori che avevano sostituito. Questa è la strada giusta, in futuro si potrà rapportare anche ai fatturati dei singoli club. Siamo i primi a non voler che i club si indebitino”.