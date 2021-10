Bucchioni: “Razzismo? Perchè in Inghilterra riescono a punire e qui no?”

Enzo Bucchioni, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live. “A Firenze è successo qualcosa che non vorremmo più sentire in nessuno degli stadi del mondo. Qualche idiota o delinquente c’è in ogni stadio, il problema fa risolto alla radice, non è possibile il razzismo nel 2021. Purtroppo negli stadi reiteramente succede sempre qualcosa, allora bisogna intervenire su chi fa certe situazioni. Servono norme severe perché cose analoghe sono successe anche alla Fiorentina a Bergamo contro l’Atalanta, i colpevoli vanno puniti da giustizia sportiva e ordinaria. Mettiamo la gente in galera anche noi, il calcio deve fare a meno di questi signori. Plaudo la dirigenza della Fiorentina per l’immediata e decisa presa di posizione, speriamo vengano individuati i responsabili il prima possibile. Ma bisogna intervenire perché stare lì a guardare e dire che sono i soliti stupidi non porta da nessuna parte. Norme per chiudere i settori? Mi pare ci sia un’inchiesta in corso, il COVID-19 ha un po’ allentato la tensione. Non ci possono essere pesi e misure diverse e le società devono trovare solidarietà l’una con l’altra. A me dà fastidio una cosa: perché in Inghilterra riescono a punire e qui no? Bisogna essere sul pezzo tutti i giorni. Fossi un dirigente federale chiederei di adottare una legge immediata in Parlamento. Se l’azione è forte la reazione dev’essere forte. Il Napoli ha fatto un’impresa a vincere a Firenze, per ora la Fiorentina è la rivelazione di questo inizio stagione e soprattutto gioca un calcio moderno, molto aggressivo, fa pressing chiudendo spazi e linee di passaggio. Il Napoli ha reagito con grande personalità. L’anno passato il Napoli si disuniva quando andava in svantaggio, invece contro la Fiorentina ha recuperato la gara mostrando un altro passo importante. La squadra dà l’impressione di poter crescere di partita in partita”.​