Baldini è il “signore” dei piazzati: a Firenze direttamente da Dortmund

La punizione di Firenze, quella che ha portato al gol di Rrahmani, l’ha proposta a Spalletti, Daniele Baldini, l’uomo che si occupa dello studio delle palle inattive e della successiva applicazione negli allenamenti. Baldini analizza numerosi schemi da palla inattiva e poi sceglie quali sottoporre al tecnico. C’è una grande varietà, nel senso che le punizioni e i calci d’angolo variano in modo da cercare sempre l’effetto sorpresa. La finta di Zielinski di disinteressarsi della battuta per lasciarla a Insigne e poi il suo ritorno improvviso sul pallone per pennellare di sinistro un cross perfetto, poi girato in gol di testa da Rrahmani, è stata studiata da una punizione battuta dal Borussia Dortmund: campionato 2018-2019, partita contro il Werder Brema, in quel caso fu Guerreiro a fingere e crossare di sinistro con Reus che rimase fermo e Paco Alcacer realizzò di testa. La punizione battuta dal Napoli è stata ancora più imprevedibile perché mentre Guerreiro è un sinistro naturale Zielinski invece calcia con tutti e due i piedi e quindi avrebbe anche potuto mettere direttamente la palla in mezzo con il destro. Difficile quindi la lettura della situazione da parte dei difensori viola perché tenendo presente la possibilità di battuta diretta da parte di Insigne erano tre le possibili soluzioni che si potevano sviluppare da quel calcio da fermo.

