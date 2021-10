ADL non transige e vuole la multa dell’ammutinamento per Maksimovic. E’ il terzo in tribunale

Il Napoli porta in tribunale un altro ex. Il terzo: dopo Allan e Hysaj, infatti, il club azzurro ha chiesto e ottenuto la nomina del presidente del collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi in merito alla richiesta di una multa nei confronti di Nikola Maksimovic per la vicenda dell’ammutinamento del ritiro post Champions. Per la precisione: era il 5 novembre 2019 e la squadra al completo, dopo la partita di coppa con il Salisburgo, decise autonomamente di disertare il ritiro prolungato imposto dal club qualche giorno prima e precisamente dopo una sconfitta con la Roma in campionato. La società di De Laurentiis ha prima reagito con la richiesta di una multa al collegio arbitrale per tutti gli ammutinati – paventando tra l’altro una causa parallela per danno all’immagine – e poi ha lasciato sfumare complice anche il lockdown. Fino a nuovo ordine: dopo la fine dei rispettivi rapporti, infatti, il club ha agito sia nei confronti di Allan (ceduto all’Everton) sia nei confronti di Hysaj (svincolato). E ora ha calato il tris agendo anche contro Maksimovic, svincolato il 30 giugno e attualmente di proprietà del Genoa. La data dell’udienza non è ancora stata fissata.

Fonte: CdS