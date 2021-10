L’ex allenatore del Napoli, Claudio Ranieri, dopo una prima esperienza in Premier League al Leicester, torna ad allenare in Inghilterra. Più precisamente Ranieri è il nuovo allenatore del Watford come riporta in una nota ufficiale lo stesso club.

Watford FC is delighted to confirm the appointment of Claudio Ranieri as the club’s new Head Coach. Welcome to Watford, Claudio!