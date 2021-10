SETTORE GIOVANILE – Pari casalingo del Napoli Under 16, vittoria per l’Under 17

Domenica agonistica per le squadre dei settori giovanili del Napoli. I primi a scendere in campo è stata l’Under 15 che perde per 2-3 contro la Reggina. Nel pomeriggio pari dell’Under 16 contro la Reggina dei minuti finale con la rete di Malasomma. Infine netto successo degli azzurrini Under 17 contro l’Ascoli per 4-0. Tripletta di Solmonte e gol di Russo.

A cura di Alessandro Sacco