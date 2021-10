Pietro Lo Monaco, dirigente: “Il Napoli? Una delle più serie candidate alla vittoria finale…”

A TuttoMercatoWeb Radio, Pietro Lo Monaco, dirigente Messina

“Mazzarri?Una buona scelta, un usato sicuro. Il Cagliari può contare anche sulle motivazioni di Mazzarri, essendo lui fermo da tanto tempo. È un allenatore speculare, in grado di far esprimere da 7 una squadra da 5 e mezzo. Credo che tutto si stia svolgendo secondo le premesse iniziali, tranne la Juve che non riesce a tenere il passo e il Napoli, che secondo me sarà una delle più serie candidate alla vittoria finale”.