Osi è tra i meno “picchiati” in serie A, Dusan primo

Dusan è uno degli attaccanti più picchiati della Serie A, solo Malinovskyi (19) e l’altro viola Gonzalez (18) hanno subìto più falli di lui (17). In questa classifica Osimhen è solo al 76° posto, ma la spiegazione è chiara: Vlahovic torna a metà campo, spalle alla porta, difende la palla e spesso il difensore per portargliela via lo butta giù; Victor (appena 6 falli subiti) usa le gambe come fossero ali, per prenderlo devi avere la sua velocità e se cerchi di buttarlo giù quando se n’è già andato, becchi il giallo. Tutt’e due possono puntare, con legittime ambizioni, al titolo di capocannoniere. Oggi in testa c’è Immobile con 6 gol, poi Dzeko con 5, poi loro due con 4 insieme a Veretout, Pedro, Joao Pedro, Lautaro Martinez e Destro. Nell’anno dopo Ronaldo e Lukaku, ci possono provare. A. Polverosi (CdS)