Nell’incontro con Pisacane DeLa ha voluto sapere principalmente una cosa!

Non ci sarà Insigne a Roma, nei prossimi giorni, per il primo vertice vero e proprio con al centro l’argomento rinnovo. «Una grande soddisfazione, 7 vittorie su 7 sono una prova di forza importante. Complimenti a tutti!», scrive su twitter il presidente De Laurentiis rompendo un lungo silenzio social. Il patron e Vincenzo Pisacane si sono dati appuntamento a metà di questa settimana, alla Filmauro, per iniziare a discutere del prolungamento del contratto. Di cifre, nell’aperitivo di giovedì, ancora non si è parlato. De Laurentiis ha solo voluto sapere se già c’erano intese con altri club (e Insigne non si è promesso ancora a nessuno a parametro zero) e ha illustrato quella che è la situazione attuale del Napoli che punta, nel 2022, a centrare un obiettivo che questa estate non è stato centrato: abbattere il monte ingaggi, portarlo almeno a 70-75 milioni di euro. Il capitano non vuole essere l’unico a dover fare sacrifici, ma sicuramente dovrà essere il primo: perché vanno discussi un bel po’ di questione economiche e l’idea attorno a cui lavorare è quello di ipotizzare due diversi stipendi, a secondo se si arriva o meno in Champions. Perché lo spartiacque azzurro resta il ritorno in Champions che manca da due stagioni. Ed è fondamentale anche nella definizione degli ingaggi che vanno rinnovati. D’altronde, la pandemia ha trasformato il calcio italiano e solo le scelte di gestione di De Laurentiis stanno evitando i profondi rossi di Inter, Juventus e Roma. Il Napoli ha chiuso in perdita l’ultima stagione, ma non con quei deficit-record. Ed è per questo che il primo posto del Napoli di De Laurentiis ha un sapore ancor più speciale.

Fonte: P. Taormina (Il mattino)