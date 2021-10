Napoli, la soddisfazione per la “settima” corre via social

I commenti via social. La gioia via social. La soddisfazione via social. Ormai è diventata abitudine. Poco dopo il termine di ogni gara, i calciatori, in questo caso quelli azzurri, condividono con i propri tifosi le loro emozioni attraverso il web. Di seguito quanto postato da Fabian Ruiz, giocatore che in questo avvio di stagione sta esprimendosi al meglio, e Ghoulam, finalmente rientrato in gruppo e che è sempre vicinissimo alla squadra: