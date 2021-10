La moviola di E. Pinna – Più che sufficiente la prova di Sozza

E’ sicuramente il giovane sul quale puntare. Ha forza, riesce ad essere sempre vicino all’azione (Osimhen su rigore, tanto per citare), sa farsi accettare dai giocatori: Sozza (voto 6,5)supera la prova Fiorentina-Napoli (in tanti erano caduti al Franchi, proprio in questo match), 29 falli e 6 ammoniti, fa sempre la scelta giusta nelle decisioni difficili (rigore, tap-in di Insigne, gol dell’1-0). Il merito, sia chiaro, è solo di Rocchi, il designatore (gradito alla Figc) che sta rischiando pur di cavare qualcosa dei buono fuori da questo gruppo: un Sozza (appena 11 gare in A, ha fatto la capolista fuori casa) in una gara così ce lo sognavamo. Si perde un po’ nel finale (non fischia punizione chiara su Di Lorenzo, poi ammonisce Demme, giustamente anche).



REGOLARE – Check sulla rete della Viola: più che sul contattino Bonaventura-Ospina, l’attenzione di Aureliano s’è focalizzata sulla spintarella Vlahovic-Fabian Ruiz: tutto regolare.



NON SOLO RIGORE – Molto vicino (e Osimhen quando corre, vola) Sozza al contatto fra Martinez Quarta e l’attaccante azzurro, fischia con sicurezza il rigore e ammonisce il viola: siamo al limite, non sembra così genuino il tentativo di giocare il pallone. Sul tiro di Insigne, Dragowski respinge, sul pallone arriva prima l’attaccante del Napoli, il contatto che segue – anche questo al limite, siamo nell’area di porta – può essere considerato di gioco.



VAR: Aureliano 6 – E’ nel suo ambiente, controlla e conferma.

Fonte: E. Pinna (CdS)