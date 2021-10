KK, Osimhen, Anguissa: arrivano le scuse del Sindaco di Firenze

Arrivano le scuse, quelle istituzionali. Il primo cittadino di Firenze, il Sindaco, Dario Nardella, si rivolge personalmente ai tre calciatori azzurri per scusarsi di quanto accaduto ieri. Il problema esiste e non riguarda solo Firenze, figuriamoci. E’ il mondo del calcio che non vuole decidersi a fare qualcosa contro questi ometti piccoli e meschini e tenerli, una volata per tutte, fuori dai campi di calcio:

Victor, André-Frank, Kalidou: a nome di #Firenze vi chiedo scusa. Chi ieri ha offeso i calciatori del @sscnapoli allo stadio non rappresenta la città e non rappresenta la @acffiorentina, che ha subito preso le distanze. Negli stadi non c’è posto per l’ignoranza e la stupidità. pic.twitter.com/g2j9jpwZRQ — Dario Nardella (@DarioNardella) October 4, 2021