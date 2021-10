Il Napoli può solo migliorare, Luciano Spalletti è tornato

E’ stato assente per due anni. In molti lo davano già per un allenatore bollito. Ma, probabilmente, non è il caso di stuzzicare lo Spalletti che dorme…Il tecnico toscano sembra aver trovato nuovi stimoli e linfa vitale a Napoli. Apprezza la rosa a disposizione ed evita di lamentarsi per quello che potrebbe essere e non è. Un po’ come ai tempi della sua prima Roma. In merito La Gazzetta dello Sport scrive:

“Sette successi su sette, k.o. anche la Fiorentina rivelazione (ma in difficolta con le grandi e già sconfitta da Inter e Roma). Sarebbe ipocrita negarsi la parola scudetto: la squadra c’è, Spalletti sembra tornato quello dei bei tempi della Roma, e il suo “black power” (Koulibaly, Anguissa, Osimhen) è un misto di coraggio, potenza e fantasia con pochi confronti. Non ancora convincente in Europa League, e con la minaccia incombente della Coppa d’Africa che negherà per un po’ i protagonista a Spalletti. Ma il Napoli sta nascendo adesso e può solo crescere”.