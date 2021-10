Guizzo vincente di Lozano porta il pari: secondo gol in trasferta

Hirving si fionda con decisione sul pallone respinto da Dragowski sul secondo tentativo di Insigne di testa, dopo la sua prima parata sul rigore del capitano del Napoli: un guizzo vincente, tiro forte e preciso per il gol dell’1-1. Una rete pesantissima perché arriva in un momento di partita non semplice per gli azzurri in svantaggio di un gol e fino a quel momento poco pericolosi in attacco. La sua seconda rete in campionato, dopo quella di Udine che chiuse il trionfo del Napoli alla Dacia Arena: due gol, entrambi in trasferta in attesa del primo squillo al Maradona. Spalletti lo sta alternando da titolare con Politano nel ruolo di esterno destro di attacco e il messicano, sia quando parte dall’inizio sia quando entra a partita in corso, riesce sempre a dare un contributo importante: gara dopo gara sta migliorando sempre più la sua condizione atletica. Lozano ha cominciato la preparazione con i compagni solo nel secondo ritiro a Castel di Sangro, dopo il grave infortunio all’occhio subito con la sua nazionale a luglio. Prima il lavoro personalizzato, poi gli allenamenti in gruppo, le prime partite ufficiali e ora una crescita evidente nelle ultime uscite: oltre i due gol in campionato, anche i due assist firmati nella trasferta del Ferraris contro la Sampdoria sulle reti di Osimhen e Zielinski. Per Lozano questa è la terza stagione a Napoli, l’anno scorso tra campionato e coppe chiuse a quota 15 gol e migliorò sensibilmente il suo rendimento rispetto alla prima annata in maglia azzurra. E ora con Spalletti si sta confermando preziosissimo per la sua velocità e la capacità di andare nell’uno contro uno creando la superiorità numerica e contro la Fiorentina ha segnato un gol da grande opportunista. Fonte: Il Mattino.