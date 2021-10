Bargiggia: “La rivincita di De Laurentiis sulle critiche ricevute, Spalletti rigenerato”

Il giornalista Paolo Bargiggia nel corso di ‘1 Football Club’ sulle frequenze di 1 Station Radio, ha elogiato il lavoro del presidente del Napoli: “Fin qui è un po’ la vittoria e la rivincita di Aurelio De Laurentiis sulle critiche ricevute. Il proprietario del Napoli, nel giro di due anni, è riuscito a ricostruire completamente una squadra che, nel 2018-2019, aveva perso elementi importantissimi come Gonzalo Higuian, Allan e Marek Hamsik. Il Napoli di Maurizio Sarri era stato di fatto smantellato, ma da lì si è ripartiti e si è lavorato bene sul mercato nel tempo, senza massacrare il bilancio e senza mai dissanguarsi. A De Laurentiis va dato l’onore delle armi perché, soprattutto in tempi di pandemia, non si è fatto trovare impreparato. Il campionato italiano – ha aggiunto il noto giornalista televisivo ed esperto di calciomercato – si è livellato. Ha un buon livello medio, la Serie A, ma un basso livello alto. E nel livello medio, pagano la qualità del gioco, la progettualità e le idee degli allenatori. Luciano Spalletti era già un illuminato, col suo calcio, tanti anni fa e, adesso, si è anche rigenerato. Il Milan di Stefano Pioli gioca quasi a memoria, con uno spartito che valorizza i giovani. Il paradosso del Milan è chiedersi se non si metterà un freno a mano, quando dovrà far giocare Zlatan Ibrahimovic”.