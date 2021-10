Victor Osimhen alla BBC: “Napoli, club incredibile e voglio andare sempre più in alto”

Osimhen, autore di 7 reti nel mese di Settembre tra campionato ed Europa League parla del suo momento e non solo: « L’amore che provo per Napoli è enorme: città, club, tifosi. Tutto e tutti: mi fanno volare » , ha detto ai microfoni di BBC Sport Africa. « Da bambino sognavo di diventare un calciatore di successo soltanto per prendermi cura della mia famiglia e dei miei pochi amici: Drogba è stata la luce, l’ispirazione e il modello da seguire. Guardarlo giocare e osservare la sua mentalità mi ha aiutato molto ad arrivare fin qua » . Chiusura sugli obiettivi: « Sono in un club incredibile con una grande storia: voglio andare sempre più in alto con il Napoli » .

Fonte: CdS