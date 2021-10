UNDER 15 – Napoli-Reggina 2-3, gli azzurri creano, ma i calabresi non perdonano

Dopo l’1-5 all’esordio sul campo del Lecce, il Napoli Under 15 di mister Sorano quest’oggi ha affrontato la Reggina al “Complesso Kennedy”. Gli azzurri passano con Picca, spietato in area di rigore. La squadra ospite però pareggia con Parafioriti. I partenopei ad inizio ripresa prendono il palo con Napolitano. I calabresi però ribattono colpo su colpo e vanno sull’1-3 con la doppietta di Cosentino. Il Napoli nel finale accorcia con Giglio, ma è troppo tardi per evitare la sconfitta. La Reggina alla distanza ha sfruttato le occasioni che hanno avuto, mentre per gli azzurrini ci sono da registrare i movimenti della fase difensiva.

La Redazione