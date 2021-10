Ultimo km – Lobotka rientrerà dopo la sosta per le nazionali

Dopo l’infortunio di Diego Demme, toccava a Stanislav Lobotka prendere in mano le chiavi del centrocampo del Napoli. Di fatto, uno stop forzato, gli ha impedito di prendere parte all’ autentico tour de force che ha vista la squadra azzurra affrontare a settembre. Nelle prime apparizioni lo slovacco sembrava, comunque, un altro giocatore rispetto a quello visto nei precedenti mesi partenopei. Dalla sua parte la stima, mai nascosta, di Spalletti. Per Lobotka non ci sarà spazio neanche per la gara contro la Fiorentina, il centrocampista non è al top, ma dovrebbe essere molto vicino al rientro. Il campo lo aspetta subito dopo la sosta per le nazionali.