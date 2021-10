Ultime Napoli – A Firenze un gradito ritorno. Le ultime su Lobotka

Il Napoli quest’oggi al “Franchi” contro la Fiorentina, cercherà di riscattare la sconfitta di Europa League contro lo Spartak Mosca, per confermarsi primo in classifica. Luciano Spalletti, come aveva anticipato in conferenza stampa, inserisce nella lista Fahouzim Ghoulam. Il franco-algerino, l’ultima gara in campo in campionato fu 7 mesi fa contro il Bologna al “Maradona”, poi l’infortunio nel match interno contro il Granada, dopo una ventina di minuti l’ennesima rottura dei legamenti. Per quanto riguarda Lobotka, probabilmente dopo la sosta, potrà di nuovo tornare nella lista dei convocati.

Fonte: F. Mandarini CdS