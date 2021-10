Ultime Fiorentina – Due dubbi di formazione in vista del Napoli

La Fiorentina questo pomeriggio, allo stadio “Franchi”, affronterà il Napoli, per la settima giornata di campionato, fischio d’inizio alle ore 18,00. Il tecnico dei viola Vincenzo Italiano ha due dubbi di formazione. In difesa Igor alla fine dovrebbe spuntarla su Martinez Quarta e Nastasic per affiancare Milenkovic. A centrocampo invece Pulgar in vantaggio su Torreira. Per il resto la mediana sarà composta da Duncan e Bonaventura. In attacco infine il tridente con l’ex Callejon, Vlahovic e Nico Gonzales.

Fonte: F. Mandarini Corriere dello Sport