Tonfo Legia Varsavia: ko 3-1 con il Lechia Gdansk

È un Legia Varsavia a due facce. Dopo l’ottimo successo in Europa League con il Leicester i polacchi continuano ancora a faticare in campionato, crollando 3-1 in casa del Lechia Gdansk nella 10ª giornata di Ekstraklasa. La squadra di Michniewicz cade sotto i colpi di Gajos al 34′ min, Kubicki al 53′ min, Zwoliński al 67′ min, di Pekhart su rigore al 88′ min il gol bandiera degli ospiti. Il Legia con questa sconfitta sprofonda ancora di più in classifica, andando al quest’ultimo posto a -2 punti dalla zona retrocessione