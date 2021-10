Spalletti deve sfatare il tabù Franchi e lo accomuna al Maradona

Firenze per riscattarsi subito. E’ questa la missione del Napoli. E di Spalletti. Il tecnico ha un vero incantesimo da spezzare, un tabù da sfatare: al Franchi ha vinto solo una volta, il 28 febbraio del 1997 con l’Empoli. Poi mai più. Meglio non pensarci, non si sente tradito da chi è andato in campo con lo Spartak Mosca «Siamo forti? E allora con la Fiorentina si fa la partita, altrimenti prendono e fanno la cosa che le squadre di Italiano sanno fare meglio, ovvero ci montano addosso». Lucianone è di casa a Firenze, la Fiesole è stata la sua Curva da ragazzino. «Il Franchi è come il Maradona». E si lascia andare anche ad un appello a evitare cori e altro dagli spalti: «Fiorentini e napoletani sono gemellati dalla passione. E questa passione non va indirizzata contro un nemico immaginario». In precedenza anche il presidente viola, Rocco Commisso ha “parlato” ai suoi tifosi, ricordando che bisogna rispettare se si vuole essere rispettati. Staremo a vedere, certo, che forse, se il calcio avesse più personaggi che come Spalletti e Commisso ci mettono la faccia e non temono di dire certe cose…