SERIE B FEMMINILE – Al Pink Bari lo scontro diretto. Netti successi per Cesena e Como Women

Domenica non solo per la serie A femminile, ma anche per la cadetteria, dove c’era lo scontro diretto tra il Pink Sport Bari e il San Marino Academy. Successo per le pugliesi per 4-3. Vittoria di misura per il Brescia contro il Cittadella Women. Successi esterni per il Cesena, il Como Women, il Tavagnacco, il Chievo Verona e il Chievo Verona.

Brescia-Cittadella Women 1-0

Palermo-Chievo Verona 0-3

Pink Sport Bari-San Marino Academy 4-3

Pro Sesto-Tavagnacco 0-4

Roma calcio femminile-Cesena 0-4

Cortefranca-Ravenna Women 2-3

Sassari Torres-Como Women 0-3

A cura di Alessandro Sacco