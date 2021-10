Serie A, le gare delle 15.00: risultati, marcatori e tabellini

La domenica di Serie A, per la settima giornata del massimo torneo di calcio, ha visto scendere in campo alle 15.00, Verona/Spezia e Sampdoria/Udinese. Dopo i primi 45 minuti, la squadra scaligera va al riposo già con un congruo bottino di reti, mentre in Liguria è l’ Udinese a chiudere in vantaggio la prima frazione di gioco. Entrambi i match vedranno cambiare ancora i risultati nella ripresa, con i doriani che addirittura riusciranno a capovolgere l’andamento della partita, per poi farci riacciuffare dai friulani nel finale. Di seguito i tabellini delle due gare:

Verona Spezia 4-0 [4′ Simeone, 15′ Faraoni, 42′ Caprari, 70′ Bessa]

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter (46′ Ceccherini), Casale (69′ Magnani); Faraoni (46′ Cetin), Bessa (73′ Kalinic), Ilic, Lazovic; Barak, Caprari (60′ Tameze); Simeone. All. Tudor

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian (46′ Sher), Hristov, Nikolaou, S. Bastoni; Ferrer, Verde, Gyasi; Manaj, Antiste (59′ Strelec), Podgoreanu (59′ Nzola). All. Thiago Motta

Ammoniti: Caprari (V), Ferrer (S)

Espulsi: all’82’ S. Bastoni (S)

Sampdoria Udinese 3-3 [15′ Pereyra (U), 24′ aut. Stryger Larsen (U), 44′ Beto (U), 48′ rig. Quagliarella (S), 69′ Candreva (S), 84′ Forestieri (U)]

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva (73′ Ekdal), Damsgaard (73′ Askildsen); Caputo, Quagliarella (87′ Torregrossa). All. D’Aversa

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir (79′ Forestieri); Stryger Larsen (79′ Soppy), Pereyra, Walace, Makengo (79′ Samardzic), Udogie (59′ Molina); Beto, Deulofeu (50′ Arslan). All. Gotti

Ammoniti: Silvestri (U), Thorsby (S), Pereyra (U), Askildsen (S), Samir (U), Bereszynski (S)