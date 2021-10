SERIE A – Fiorentina-Napoli 1-2, i top e il flop della squadra azzurra

Il Napoli, dopo la sconfitta di Europa League contro lo Spartak Mosca, doveva dare un segnale nella sfida di Firenze. I viola partono aggressivi pressando a tutto campo, senza concedere nulla agli azzurri. Il vantaggio arriva su calcio d’angolo, sponda di Vlahovic e Martinez Quarta al volo non sbaglia. Il match sembra complicarsi, ci prova Lozano, parata di Dragowski. Il pari arriva su rigore per fallo del difensore argentino su Osimhen. Dal dischetto non segna, ma sulla respinta non sbaglia Lozano. Ad inizio ripresa arriva il vantaggio del Napoli, cross di Zielinski, colpo di testa imparabile di Rrahamani. I padroni di casa ci provano, ma trovano il muro degli azzurri. Ripartenze che per poco non vedono i partenopei vicini al gol con Osimhen, Elmas e Politano. Al triplice fischio, se si escludono i soliti cori razzisti, festa per il Napoli e settima vittoria di fila in campionato. Ecco le pagelle della gara del “Franchi”.

Top

Di Lorenzo 6,5 – Nelle partite di battaglia, l’ex dell’Empoli c’è sempre. Da quel lato Biraghi non lo impensierisce e nella ripresa scambia con Politano. Dopo un inizio semplice, uno dei campioni d’Europa ritrova la condizione.

Koulibaly 6,5 – Il difensore senegalese sul gol della Fiorentina, non è impeccabile su Martinez Quarta. Da quel momento non sbaglia un intervento. Anticipa Vlahovic più volte e fa da scudo sul tiro di Maleh. Una roccia.

Rrahamani 7 – Il difensore kosovaro, al Verona, non aveva mai segnato in Italia. Da quando è a Napoli ne ha messi a segno ben 3. Stasera da vero centravanti con un colpo di testa davvero imprendibile. Per il resto bene su Vlahovic e Nico Gonzales.

Anguissa 7 – Dopo aver giocato solo 45 minuti in Europa League, il centrocampista camerunense ritrova la mediana e come sempre spadroneggia. Domina contro gli avversari e non perde un duello fino alla fine. Giocatore davvero universale.

Fabian Ruiz 6,5 – Lo spagnolo inizia la gara con un po’ di titubanza, ma poi cresce alla distanza. Suo il lancio dove nasce il rigore per il fallo su Osimhen. Nella ripresa prende il sopravvento e conferma il suo stato di forma.

Lozano 6,5 – Il messicano ha iniziato la gara, senza trovare la posizione. Cresce dopo lo svantaggio dove impensierisce Dragowski. Ha la lucidità di segnare il rigore che Insigne non aveva segnato. Ad inizio ripresa si procura la punizione dove nasce la rete del successo.

Politano 6,5 – L’ex di Inter e Sassuolo entra con il piglio giusto. Vince tutti i duelli con Biraghi e dà una mano in difesa. Sfiora la rete personale e nel finale è determinante su Vlahovic. Un vero gladiatore.

Osimhen 6,5 – Il nigeriano era l’osservato speciale visto la sfida contro Vlahovic. Scatti e controscatti nei primi minuti. Determinante quello che procura il rigore del pari azzurro. Continua a dire la sua, va vicino alla rete personale e poi assist ad Elmas che per poco non ci arriva. Anche senza gol è un ciclone.

Flop

Insigne 5,5 – Raro vedere il capitano del Napoli tra i giocatori non brillanti. Come sempre si danna l’anima, ma stasera appare non in serata. Passaggi non sempre precisi e il rigore non lo segna. Meglio nella ripresa con un paio di azioni personali. Esce dal campo arrabbiato, ma poi incoraggia la squadra.

A cura di Alessandro Sacco