SERIE A FEMMINILE – Napoli-A.c. Milan 0-1, le azzurre lottano, ma decide Andersen

Questa mattina allo stadio “G. Piccolo” di Cercola si è giocata la partita tra il Napoli femminile e l’A.c. Milan dell’ex Arnasdottir e Giacinti. Le azzurre hanno subito l’occasione per passare in vantaggio, ma Goldoni dal dischetto coglie la traversa. Le rossonere di Ganz passano in vantaggio con Andersen che approfitta di una respinta non perfetta di Aguirre. La squadra ospite ha l’occasione per raddoppiare dagli undici metri, ma Giacinti si fa neutralizzare dal portiere sudamericano. Nel recupero l’A.c. Milan resta in dieci per il doppio giallo a Codina. Nella ripresa ancora Aguirre che si riscatta, parando di piede su Bergamaschi. Pistolesi fa entrare nel finale Deppy e Popadinova ma non basta per evitare la sconfitta. Il Napoli femminile esce sconfitto, lottando, ma mostrando ancora poca concretezza in zona gol. Per le azzurre ora trasferta a Vinovo contro la Juventus.

La Redazione