Serie A/ Atalanta-Milan 2-3: Vittoria da grande squadra per il Milan!

Il primo tempo ci ha mostrato un ritmo altissimo da parte di tutte e due le squadre, con il Milan che ha saputo sfruttare al meglio le occasioni avute e un’Atalanta che ha creato abbastanza, ma ha dovuto fare i conti con uno straordinario Maignan. Ecco la sintesi del secondo tempo:

Al 53esimo, Malinovski su punizione calcia forte, palla di poco fuori. Al 59esimo, ci prova Ilicic su punizione, ma il suo mancino termina alto. Sul ribaltamento di fronte, Rebic crossa per Saelemaekers che di testa a botta sicura, impegna Musso in una grandissima parata. Al 78esimo, ripartenza del Milan con il passaggio di Theo Hernandez per Leao, che a giro insacca nella porta di Musso. All’85esimo, viene concesso su check VAR, calcio di rigore per l’Atalanta per il fallo di mano di Messias. Dal dischetto Zapata accorcia le distanze. Al 94esimo, Zapata se ne va e crossa per Pasalic che insacca. Dopo 4 minuti di recupero è terminato il match!

Partita che ha visto una vittoria da grande per un Milan che nel primo tempo è stato cinico e nel secondo ha gestito, rischiando di essere raggiunto nel finale. Atalanta che soprattutto nel primo tempo si è resa molto pericolosa, raccogliendo poco di quello che aveva creato e nel secondo tempo ha accorciato le distanze grazie al rigore di Zapata e alla rete di Pasalic. I migliori in campo sono stati Theo Hernandez per il Milan e Zapata per l’Atalanta.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral ( 46′ Koopmeiners ), Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler ( 86′ Pasalic ), Mæhle ( 56′ Muriel ); Malinovskyi ( 56′ Ilicic ), Pessina ( 24′ Pezzella ); Zapata. All.: Gasperini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjær, Hernández ( 80′ Ballo-Tourè ); Tonali ( 80′ Bennacer ), Kessie; Saelemaekers, B. Díaz ( 73′ Messias ), Leão ( 89′ Pellegri ); Rebic. All.: Pioli.

Ammonizioni: 40′ De Roon (A), 42′ B. Diaz (M), 52′ Tomori (M), 85′ Messias (M), 87′ Leao (M), 94′ Pioli (all. Milan )

Marcatori: 1′ Calabria (M), 42′ Tonali (M), 78′ Leao (M), 85′ rig. Zapata (A), 94′ Pasalic (A)