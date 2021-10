Serie A/ Atalanta-Milan 0-2 (1T): Un Milan cinico avanti al Gewiss!

Questa sera alle 20:45, va in scena il match Atalanta-Milan, valido per la settima giornata di Serie A; ecco le formazioni ufficiali e il commento del match:

Dopo 30 secondi, il Milan passa in vantaggio con l’inserimento di Calabria servito ottimamente da Theo Hernandez, che batte Mussso in due tempi. Al minuto 9′, De Roon prova la conclusione al volo dal limite dell’area, palla alta. Al 14esimo, pericolosissimo Zapata che di fronte a Maignan conclude trovando la deviazione del francese, che favorisce però il tiro di Malinovski, salvato sulla linea da Kalulu. Al 18esimo, Brahim Diaz prova il piazzato, respinge Musso con i piedi. Al 19esimo, Zappacosta rientra sul mancino e calcia, con Maignan che si supera e devia in angolo. Sugli sviluppi del corner, testata di Zapata, Maignan di puro istinto devia ancora in angolo. Al 42esimo, Tonali ruba palla a Freuler sulla trequarti e da solo davanti a Musso, realizza il raddoppio. Al 45esimo, Kessie di interno dalla distanza calcia di pochissimo fuori. Dopo 2 minuti di recupero è terminato il primo tempo!

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Mæhle; Malinovskyi, Pessina ( 24′ Pezzella ); Zapata. All.: Gasperini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjær, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, B. Díaz, Leão; Rebic. All.: Pioli.

Ammonizioni: 40′ De Roon (A), 42′ B. Diaz (M)

Marcatori: 1′ Calabria (M), 42′ Tonali (M)