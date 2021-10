Serie A 7°giornata, Bologna – Lazio : Netta sconfitta per la squadra di Sarri!

Serie A 7°giornata, Bologna – Lazio :

Bologna subito attivo nei primi minuti rendendosi pericolosa in due occasioni ma la difesa regge. Nulla può sulla conclusione di Barrow che dopo aver superato i difensori, lascia partire un tiro ad altezza media per la rete del vantaggio. Passano pochi minuti e Theate firma il raddoppio. Barrow lo serve da calcio d’angolo e di testa va in gol. La Lazio ci prova con Milinkovic Savic, ma spreca calciando basso. Nella ripresa sempre Barrow pericoloso, stavolta il tiro esce di poco. I padroni di casa sigillano il match con Hickey che firma la terza rete. Da fuori area lascia partire una conclusione che Reina non riesce a trattenere. La Lazio non c’ è più, lo si vede anche dall’atteggiamento di Acerbi che viene espulso per una frase di troppo rivolta all’arbitro. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio.

Tabellino

MARCATORI14′ BARROW, 17′ THEATE, 68′ HICKEY

Bologna (3-4-2-1)Skorupski, Soumaoro, Medel, Theate, De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey (87′ Bonifazi), Soriano, Barrow (89′ Vignato), Arnautovic (85′ Santander)

ALL.: Mihajlovic

Lazio (4-3-3)Reina, Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj (58′ Lazzari), Milinkovic-Savic (58′ Basic), Lucas Leiva (71′ Cataldi), Luis Alberto (71′ Akpa Akpro), Felipe Anderson, Muriqi (80′ Patric), Pedro

ALL.: Sarri

Arbitro Massa