Senatori infuriati dal primo ko, ora puntano Firenze

A quanto pare non sono solo i tifosi ad essere infuriati. La prima sconfitta del Napoli ha lasciato l’amaro in bocca. Sia chiaro, perdere fa parte del gioco ed è naturale, ma il primo ko azzurro dà fastidio per come avvenuto. Una squadra che si porta in vantaggio dopo appena 11 secondi di gioco, lascia prevedere un match completamente diverso… Secondo quanto si legge su Tuttosport, quelli che vengono definiti senatori, in casa Napoli, non l’hanno mandata giù e stanno preparando attentamente la gara contro la Fiorentina. In modo da rimettere subito le cose in chiaro. “Di senatori giusti per il controcolpaccio ne ha e sono ancora infuriati per il modo in cui è arrivata giovedì la prima sconfitta stagionale. Ne hanno parlato a lungo venerdì e ieri nella rifinitura è stata messa a punto la formazione con la strategia utile a sorprendere la formazione ben allenata da Italiano”.