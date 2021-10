Dopo la settima giornata di campionato ci sarà la sosta per le nazionali e l’Italia si preparerà per la Nations League. Gli azzurri allenati dal c.t. Roberto Mancini sfiderà in semifinale la Spagna mercoledì prossimo alle ore 20,45. All’Allianz Stadium ci sarà quasi il sold-out, venduti già 31 mila biglietti, ne mancano 2 mila per il pienone. Per la finale già staccati 13 mila tagliandi.

Fonte: figc.it