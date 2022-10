Mimmo Panico (all. Pomigliano femm.): “In bocca al lupo a Schioppo. Contro l’Inter capiremo a che punto è il nostro lavoro”

Questo pomeriggio allo stadio “Ugo Gobbato” di Pomigliano, la squadra allenata da Mimmo Panico affronterà l’Inter per la quinta giornata di campionato. Ieri le parole del mister della squadra campana. “Domenica scorsa contro la Sampdoria, i primi 10 minuti non erano stati brillanti, forse anche per il campo che non ci ha agevolato. Con il passare del tempo la squadra è cresciuta ed ha avuto l’occasione per andare in vantaggio. Vorrei fare un grosso in bocca al lupo a Emanuela Schioppo, ha subito un serio infortunio e ci auguriamo che torni presto in campo. L’Inter? E’ un top team, ben allenata da Rita Guarino e ben strutturata in ogni reparto. Noi da questa sfida capiremo a che punto è il nostro lavoro e proveremo a giocarcela al meglio”.

Fonte: pomiglianocalciofemminile.it