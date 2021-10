LIVE SERIE A – Fiorentina-Napoli, Mario Rui: “L’espulsione? Dispiace, però c’è voglia di rivalsa da parte nostra”

Premere f5 per gli aggiornamenti

Fiorentina – Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi (C), Bonventura, Pulgar, Duncan, Callejon, Vlahovic, Gonzales All. Italiano

Napoli – Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Zielinski, Lozano, Osimhen, Insigne A disp. Meret, Marfella, Ghoulam, Juan Jesus, Malcuit, Manolas, Zanoli, Demme, Elmas, Mertens, Petagna, Politano All. Spalletti

Arbitro: Sozza; Ass1: Bindoni; Ass2: Lo Cicero; IV: Serra; VAR: Aureliano; AVAR: Meli

17,29 – Mario Rui: “L’episodio di giovedì? Sono dispiaciuto, ma al tempo stesso, c’è da parte mia e della squadra la voglia di riscatto. Sappiamo che in Europa League non abbiamo fatto al meglio, ma siamo convinti di fare bene e vogliamo dare un segnale importante. Cosa mi hanno detto i compagni di squadra? Ovviamente resta nello spogliatoio, ma mi sono stati vicini”.

17,27 – Josè Callejon: “La gara di oggi per me è come sempre speciale, non è un mistero, però cercherò di ottenere il massimo. Il Napoli è una squadra che gioca in questo momento il miglior calcio, è prima in classifica e noi dovremo disputare una gara di maturità”.

17,10 – Infortunio in casa Napoli, non va neanche in panchina Ounas.

16,47 – La Fiorentina è sul terreno di gioco, testa il terreno di gioco, mentre dall’alto qualche nuvola all’orizzonte.

16,43 – Dopo la squadra viola, arriva anche il presidente Commisso che saluta i tifosi

16,42 – La Fiorentina è arrivata ora allo stadio “Franchi”.

16,04 – La Fiorentina, attraverso il profilo twitter, mostra le prime immagini dello spogliatoio. La squadra di Italiano giocherà con la maglia viola.

16,00 – Prime immagini dello stadio “A. Franchi”, dove si giocherà Fiorentina-Napoli

In vista della sfida del “Franchi” tra la Fiorentina e il Napoli, secondo le previsioni del meteo, il cielo dovrebbe essere coperto per tutta la gara.

Questo pomeriggio alle ore 18,00, allo stadio “Franchi” i padroni di casa della Fiorentina, affronteranno il Napoli per la settima giornata di campionato. La squadra viola cercherà conferme dopo il successo di Udine, mentre gli azzurri una prova di riscatto dopo la sconfitta contro lo Spartak Mosca in Europa League. Out ancora il centrocampista Lobotka. Ilnapolionline.com vi terrà aggiornati in tempo reale.

La Redazione