Il Napoli ha battuto stasera la Fiorentina di Italiano per due gol a uno, restando indissolubilmente al primo posto in classifica prima della sosta per le nazionali. Anche la Lega Serie A twitta sulla vittoria azzurra. “Sono sette le vittorie consecutive in campionato per il Napoli. Contro la Fiorentina finisce 1-2!”