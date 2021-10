Italiano: “Il Napoli è forte in tutto, occorrerà la partita perfetta”

De Laurentiis, dopo la vittoria dello Spezia per 2-1 sul Napoli, gli fece i complimenti e pensò anche a lui, a Vincenzo Italiano, per il dopo Gattuso. Gli piaceva molto il suo tipo di calcio.

L’ex tecnico dello Spezia affronterà il Napoli da avversario al Franchi. «L’ho detto fin dall’inizio, questo Napoli è forte in tutto e Osimhen non è l’unico pericolo, Abbiamo pensato di togliere profondità a lui, però poi in quel caso le difficoltà ce le avremmo con Insigne, Politano, Lozano e gli altri, portandoli vicino all’area di rigore. Questa è una partita dove non esiste un pericolo, i pericoli arrivano da tutte le parti, anche dai terzini. Dovremo fare la partita perfetta», ha detto nella conferenza stampa di vigilia. Ma anche la Fiorentina è forte e lo ha dimostrato in queste prime sei partite di campionato. «Ci siamo preparati bene per cercare di mettere in difficoltà il Napoli e provare a vincere – ha continuato il tecnico della Fiorentina – Si sfidano la prima e la quinta in classifica e per noi è una grande soddisfazione ma essendo soltanto all’inizio del campionato qualunque sarà il risultato non sarà decisivo per nessuna delle due squadre».

