[Formazioni] Fiorentina – Napoli, ballottaggio a centrocampo per i viola. Zielinski avanti su Elmas

Questo pomeriggio alle ore 18,00, la Fiorentina affronterà il Napoli, allo stadio “Franchi”, per la settima giornata di campionato. Per il tecnico dei viola Vincenzo Italiano c’è un dubbio a centrocampo. Pulgar o Torreira in mezzo al campo, con il cileno in vantaggio sull’uruguaiano ex Pescara, Sampdoria, Arsenal e Atletico Madrid. In difesa Igor farà coppia con Milenokovic. In casa azzurra Zielinski dovrebbe spuntarla su Elmas, mentre in attacco Lozano è in vantaggio su Politano. In difesa torna Rrahamani con Ospina in porta.