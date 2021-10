Fine gara – Chiama “scimmia” Koulibaly e Kalidou non ci sta

Bruttissimo episodio alla fine della gara del Franchi. I tre giocatori del Napoli, Koulibaly, Osimhen e Anguissa, sono stati presi di mira dal pubblico viola. Mentre rientravano negli spogliatoi, i soliti buuu di stampo razzista. La punta nigeriana ha risposto con un enorme sorriso ed è rientrato. Invece, mentre imboccava gli spogliatoi, c’è stato uno “scimmia” rivolto a Koulibaly. Il difensore azzurro stavolta non ha fatto finta di niente. Ha invitato chi lo apostrofava in questo modo indegno di andare a dirglielo da vicino, di parlarne faccia a faccia…Ancora una volta qualcosa di cui vergognarsi. Molto. Qualcosa per cui un essere umano non dovrebbe mai smettere di scusarsi

La Redazione