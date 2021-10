E’ morto Bernard Tapie, il presidente che voleva Maradona al Marsiglia

Aveva 78 anni, Bernard Tapie. Fece grande il Marsiglia, lo fece diventare una delle squadre più forti del mondo. A Napoli viene ricordato perchè voleva portare Maradona in Francia e Diego non era contrario all’ idea. Fu Ferlaino ad impedirlo. Il suo Marsiglia mise fine allo strapotere del Milan di Berlusconi vincendo la Coppa dei Campioni nel 1993. E’ morto per un cancro allo stomaco. “La morte va accettata” – aveva detto in una recente intervista – “ho vissuto in un modo straordinario”