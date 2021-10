Dazn – Italiano: “Oggi non meritavamo la sconfitta”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, dopo la sconfitta rimediata in casa per 2-1 contro il Napoli di Spalletti, ai microfoni di Dazn, ha dichiarato: “Oggi rispetto alla partita fatta contro l’Inter, non meritavamo la sconfitta. Credo che almeno un punto la mia squadra lo avrebbe meritato. Sono contento della prestazione. Certo, potevamo fare di più, ma resta una grande prova dei miei ragazzi. Il baricentro più basso è figlio più per gli episodi della gara. Non è una questione fisica, è tutta una questione mentale, perché poi l’avversario più forte magari entra in partita e ti mette in difficoltà. Ora sta a me trovare la chiave. Peccato non aver portato a casa i tre punti oggi. Dopo due mesi e mezzo di lavoro non possiamo essere perfetti, abbiamo grandi margini di miglioramento”.