Continua il grande momento di difficoltà per il Leicester. Dopo la sconfitta in Europa League con il Legia Varsavia le Foxes pareggiano 2-2 con il Crystal Palace nella 7ª giornata di Premier League. Ospiti avanti nel primo tempo con i gol di Iheanacho e Vardy in 6 minuti (31′ e 37′ min), i padroni di casa ribaltano nella ripresa con Olise al 61′ min e l’ex Schlupp al 72′ min. È il quarto risultato negativo consecutivo per il Leicester che precipita a -5 punti dalla zona retrocessione