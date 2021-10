Callejon, il grande ex, è rinato grazie alla cura Italiano

Un grande ex oggi al Franchi. Quel Josè Callejon cercato spesso dai cross di Insigne e presente ancora negli occhi dei tifosi napoletani. Ha avuto una stagione difficile lo spagnolo. Con la maglia viola, sotto la guida di Iachini e Prandelli, non è riuscito a ritagliarsi spazio, sembrava un oggetto misterioso. La fotocopia sbadita del “gioiello” ammirato a Napoli. Ora, come si legge su Il Corriere Fiorentino sembra tornato agli antichi splendori. Merito di Vincenzo Italiano. Callejon è rinato, ha parlato con il tecnico, è rimasto conquistato dalle sue idee, e si è (ri)messo a correre. E così dopo sole sei giornate, José ha già messo insieme più della metà dei minuti giocati in tutto lo scorso campionato (siamo a 360’ sui 540 totali) ed è partito dal primo minuto in 5 gare su 6. Ritrovata la fiducia, ora, lo spagnolo ha un nuovo obiettivo: trovare il primo gol in serie A con la Fiorentina.