CALCIO FEMMINILE – Successo “storico” per il Pomigliano, tris casalingo per il Sassuolo

Dopo la gara sospesa per la pioggia contro la Sampdoria, oggi c’è stato l’esordio casalingo per il neo allenatore Mimmo Panico per il Pomigliano. La squadra campana ha battuto meritatamente tra le mura amiche l’Inter di Rita Guarino. Per le nerazzurre non è bastato una super Durante, le padroni di casa alla lunga vanno a segno con le reti di: Banusic e con una prodezza D’Ippolito. Il Sassuolo batte per 3-0 la Lazio con i gol di: Tomaselli, Dongus e Sofia Cantore.

Pomigliano femminile-Inter 2-0

Sassuolo-Lazio Women 3-0

A cura di Alessandro Sacco