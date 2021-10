Big match: Atalanta/Milan. Il Cds prova a fare le due formazioni

Milan – L’assenza forzata di Ibrahimovic e le condizioni non perfette di Giroud stanno spalancando le porte a Rafael Leao in questa fase. Il portoghese vive il miglior momento da quando è sbarcato al Milan e nelle ultime partite è diventato sempre più decisivo. Contro l’Atletico ha segnato la rete del vantaggio e ha sfiorato il raddoppio con una bellissima traversa; e contro l’Atalanta sarà insieme a Rebic l’uomo che dovrà mettere in difficoltà la retroguardia di Gasperini. Per il portoghese in estate sono arrivate ricche offerte dall’estero ma la dirigenza del Milan ha rifiutato tutte le proposte perché convinta delle qualità del giocatore. Contro i bergamaschi potrebbe esserci spazio per Messias che dopo un mese è pronto. Per il brasiliano si tratta della prima convocazione da quando il Milan lo ha prelevato dal Crotone nell’ultimo giorno di mercato.

Atalanta – . Dall’infermeria, tolto lo stop di Gosens, arrivano notizie confortanti. Demiral e Toloi, che venerdì pomeriggio si sono allenati a parte, rientrano nella lista dei convocati, così come Palomino: l’argentino era stato costretto a saltare la gara di mercoledì a causa di un problema muscolare. «Tutti e tre sono nella condizione di giocare, ho abbastanza fiducia», ha dichiarato l’allenatore degli orobici. Il ko di Gosens, invece, rischia di essere ancor più lungo del previsto: «Posso ribadire quanto detto dai medici. Difficile stabilire il recupero, ma i tempi saranno lunghi. Dovrà rimanere fermo per almeno due mesi». L’assenza del tedesco però non porterà a un cambio di modulo, si andrà avanti con il solito 3-4-1-2. Per quanto riguarda l’undici titolare ci saranno pochissime sostituzioni rispetto alle ultime due gare, in attacco confermata la coppia Malinovskyi-Zapata con Pessina a supporto. Fonte: CdS