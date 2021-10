Il Napoli sbanca Firenze per 1-2, conquistando la settima vittoria di fila in campionato. Per i viola vantaggio con Martinez Quarta, gli azzurri la ribaltano con le reti di: Lozano e di Rrahamani di testa. Le marcature del match in Toscana con il commento di Carmine Martino.

