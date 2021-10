Al Franchi c’è il sold out anche per i tifosi azzurri

La città sogna l’impresa. E così si sta avvicinando verso il record stagionale di spettatori all’Artemio Franchi con la voglia di essere sugli spalti oggi pomeriggio per cercare di battere la capolista. Uno sgambetto a Spalletti e al suo Napoli è il sogno del presidente Rocco Commisso e di tutti i tifosi viola che vorrebbero rimanere nella zona alta della classifica, come non accadeva da tempo, ma anche assistere allo spettacolo che la Fiorentina di questa stagione è stata in grado di mostrare. In città adesso sembra che non esistano limiti alla possibilità di battere gli avversari, anche se in cima alla classifica della serie A, e questa è la vera svolta di Firenze dall’inizio del campionato.



SETTORI ESAURITI

Diversi settori dello stadio sono esauriti da tempo così come lo spicchio degli ospiti che conta 450 posti. Rimane ancora qualche biglietto in Maratona e in curva Ferrovia e ieri sera erano stati superati i 15mila tagliandi venduti e la cifra complessiva di 16mila spettatori, raggiunta contro l’Inter nell’ultima gara interna, dovrebbe essere superata. In molti adesso rimpiangono anche la tempistica con cui è arrivata in calendario la partita contro il Napoli, una sfida di alto livello che avrebbe meritato un pubblico più numeroso: se la capienza possibile fosse già del 75% sarebbe riuscita a soddisfare molta più richiesta dell’attuale 50%. Chi ci sarà fra i viola spera di vedere una Fiorentina identica a quella del primo tempo dell’Inter, ma senza crolli (fino alla sconfitta) nella ripresa perché battere una big in casa è un’impresa che ancora manca alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Infine Commisso nei giorni scorsi ha chiesto ai propri sostenitori massima correttezza e grande rispetto nei confronti degli avversari in modo che sia una vera festa.

Ilaria Masini (CdS)